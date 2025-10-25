CBS: Глава ФБР посетит КНР в ноябре
- 25 октября, 2025
- 00:59
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател нанесет в следующем месяце визит в Китай.
Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CBS News, ссылаясь на "многочисленные источники, знакомые с планом" поездки.
Никакие детали и повестка дня предполагаемого визита не приводятся. По свидетельству телеканала, пока не ясно, с кем именно у Патела намечены встречи в КНР. CBS News предполагает, что едва ли не главным вопросом повестки дня переговоров будет борьба с поставками синтетического опиоида фентанил в Соединенные Штаты.
