CBS: Глава ФБР посетит КНР в ноябре

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател нанесет в следующем месяце визит в Китай.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CBS News, ссылаясь на "многочисленные источники, знакомые с планом" поездки.

Никакие детали и повестка дня предполагаемого визита не приводятся. По свидетельству телеканала, пока не ясно, с кем именно у Патела намечены встречи в КНР. CBS News предполагает, что едва ли не главным вопросом повестки дня переговоров будет борьба с поставками синтетического опиоида фентанил в Соединенные Штаты.