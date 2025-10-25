CBS: FTB direktoru noyabrda Çinə səfər edəcək
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2025
- 01:36
Federal Təhqiqatlar Bürosunun (FTB) direktoru Keş Patel gələn ay Çinə səfər edəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "CBS News" telekanalı səfərlə bağlı planlarla tanış olan bir çox mənbəyə istinadən xəbər yayıb.
Təklif olunan səfərin təfərrüatları və gündəliyi açıqlanmayıb.
Telekanalın məlumatına görə, Patelin Çində kiminlə görüşəcəyi də hələlik bəlli deyil.
"CBS News" bildirib ki, danışıqların gündəliyində duran əsas məsələlərdən biri ABŞ-yə sintetik opioid fentanilin tədarükü ilə mübarizə olacaq.
