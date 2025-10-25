İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    CBS: FTB direktoru noyabrda Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 01:36
    CBS: FTB direktoru noyabrda Çinə səfər edəcək

    Federal Təhqiqatlar Bürosunun (FTB) direktoru Keş Patel gələn ay Çinə səfər edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "CBS News" telekanalı səfərlə bağlı planlarla tanış olan bir çox mənbəyə istinadən xəbər yayıb.

    Təklif olunan səfərin təfərrüatları və gündəliyi açıqlanmayıb.

    Telekanalın məlumatına görə, Patelin Çində kiminlə görüşəcəyi də hələlik bəlli deyil.

    "CBS News" bildirib ki, danışıqların gündəliyində duran əsas məsələlərdən biri ABŞ-yə sintetik opioid fentanilin tədarükü ilə mübarizə olacaq.

    FTB Çin
    CBS: Глава ФБР посетит КНР в ноябре

