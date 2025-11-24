Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    CBS: Белый дом еще не назначил даты для визита Зеленского или контактов США и РФ

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 06:29
    Американская администрация пока не назначила сроки для визита Владимира Зеленского в США и для новых контактов Вашингтона и Москвы.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщила корреспондент американского телеканала CBS News Маргарет Бреннан в соцсети Х.

    "Несколько официальных лиц из США и Украины сообщили мне, что велись дискуссии о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в США на этой неделе, поскольку американский президент Дональд Трамп настаивает на заключении сделки", - написала она. "Один из высокопоставленных сотрудников Белого дома сказал мне, что пока ничего не запланировано ни для Зеленского, ни для встречи США с российскими официальными лицами", - добавила журналистка.

    российско-украинская война Владимир Зеленский Украина США Россия

