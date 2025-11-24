CBS: Белый дом еще не назначил даты для визита Зеленского или контактов США и РФ
Другие страны
- 24 ноября, 2025
- 06:29
Американская администрация пока не назначила сроки для визита Владимира Зеленского в США и для новых контактов Вашингтона и Москвы.
Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщила корреспондент американского телеканала CBS News Маргарет Бреннан в соцсети Х.
"Несколько официальных лиц из США и Украины сообщили мне, что велись дискуссии о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в США на этой неделе, поскольку американский президент Дональд Трамп настаивает на заключении сделки", - написала она. "Один из высокопоставленных сотрудников Белого дома сказал мне, что пока ничего не запланировано ни для Зеленского, ни для встречи США с российскими официальными лицами", - добавила журналистка.
Последние новости
07:18
В Турции в результате ДТП пострадали 15 человекВ регионе
06:57
Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского районаВнутренняя политика
06:29
CBS: Белый дом еще не назначил даты для визита Зеленского или контактов США и РФДругие страны
05:46
Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛСФутбол
05:15
Экс-премьер Британии Кэмерон сообщил об излечении от ракаДругие страны
04:59
Зажжение олимпийского огня для Игр-2026 пройдет в музее Древней ОлимпииКомандные
04:24
Белый дом: Обновленный проект мирного соглашения с Украиной готовДругие страны
03:40
Фото
В Турции произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшиеВ регионе
03:17