CBS: Белый дом еще не назначил даты для визита Зеленского или контактов США и РФ

Американская администрация пока не назначила сроки для визита Владимира Зеленского в США и для новых контактов Вашингтона и Москвы.

Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщила корреспондент американского телеканала CBS News Маргарет Бреннан в соцсети Х.

"Несколько официальных лиц из США и Украины сообщили мне, что велись дискуссии о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в США на этой неделе, поскольку американский президент Дональд Трамп настаивает на заключении сделки", - написала она. "Один из высокопоставленных сотрудников Белого дома сказал мне, что пока ничего не запланировано ни для Зеленского, ни для встречи США с российскими официальными лицами", - добавила журналистка.