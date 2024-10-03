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ЦАХАЛ заявил о ликвидации более 450 радикалов в Газе

ЦАХАЛ заявил о ликвидации более 450 радикалов в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 450 палестинских радикалов в секторе Газа за последние три месяца.
Другие страны
3 октября 2024 г. 19:14
ЦАХАЛ заявил о ликвидации более 450 радикалов в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 450 палестинских радикалов в секторе Газа за последние три месяца.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последние три месяца силы ЦАХАЛ ликвидировали более 450 террористов в результате авиаударов и прямых столкновений, а также уничтожили сотни объектов инфраструктуры террористов в секторе Газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что военнослужащие из 252-й дивизии обнаружили и уничтожили туннель протяженностью около восьми километров на территории палестинского анклава.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Qəzzada 450-dən çox radikalın məhv edildiyini açıqlayıb

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