ЦАХАЛ заявил о ликвидации более 450 радикалов в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 450 палестинских радикалов в секторе Газа за последние три месяца.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 450 палестинских радикалов в секторе Газа за последние три месяца.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последние три месяца силы ЦАХАЛ ликвидировали более 450 террористов в результате авиаударов и прямых столкновений, а также уничтожили сотни объектов инфраструктуры террористов в секторе Газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что военнослужащие из 252-й дивизии обнаружили и уничтожили туннель протяженностью около восьми километров на территории палестинского анклава.