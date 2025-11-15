ЦАХАЛ заявил об уничтожении тоннеля ХАМАС на севере Газы
Другие страны
- 15 ноября, 2025
- 21:55
Армия обороны Израиля уничтожила тоннель ХАМАС на севере сектора Газа, который группировка использовала для организации смертоносного нападения на военнослужащих почти год назад.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила армейская пресс-служба.
ЦАХАЛ утверждает, что длина тоннеля составляла около километра, а глубина - десятки метров.
Напомним, что в результате нападения ХАМАС в декабре 2024 года погибли трое военнослужащих израильского батальона "Шимшон" бригады "Кфир".
Отмечается, что в последние недели военнослужащие "Шимшон" действовали в районе Бейт-Хануна, на израильской стороне "жёлтой линии", с целью уничтожения оставшейся инфраструктуры ХАМАС, в том числе тоннеля, который использовался для атаки.
