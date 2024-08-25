ЦАХАЛ заявил об уничтожении стратегических туннелей в центре Газы

Армия обороны Израиля ликвидировала 200 вооруженных радикалов за последнее время в ходе "тяжелых боев" в центральной части сектора Газа.

Армия обороны Израиля ликвидировала 200 вооруженных радикалов за последнее время в ходе "тяжелых боев" в центральной части сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

В этом районе "войска обнаружили под землей и уничтожили стратегические туннельные пути, используемые противником", которые соединяли южную и северную части сектора Газа, заявили в армейской пресс-службе.

Отмечается, что в боях в этом районе погибли четыре израильских военнослужащих, еще семь получили ранения.