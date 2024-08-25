О нас

ЦАХАЛ заявил об уничтожении стратегических туннелей в центре Газы

ЦАХАЛ заявил об уничтожении стратегических туннелей в центре Газы Армия обороны Израиля ликвидировала 200 вооруженных радикалов за последнее время в ходе "тяжелых боев" в центральной части сектора Газа.
Другие страны
25 августа 2024 г. 17:51
ЦАХАЛ заявил об уничтожении стратегических туннелей в центре Газы

Армия обороны Израиля ликвидировала 200 вооруженных радикалов за последнее время в ходе "тяжелых боев" в центральной части сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

В этом районе "войска обнаружили под землей и уничтожили стратегические туннельные пути, используемые противником", которые соединяли южную и северную части сектора Газа, заявили в армейской пресс-службе.

Отмечается, что в боях в этом районе погибли четыре израильских военнослужащих, еще семь получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Сноуден: Макрон опустился до уровня захвата заложников как способа получения доступа к личным сообщениям
Сноуден: Макрон опустился до уровня захвата заложников как способа получения доступа к личным сообщениям
25 августа 2024 г. 17:52
Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного террориста PKK в Сирии
Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного террориста PKK в Сирии
25 августа 2024 г. 17:33
На севере Эфиопии 10 человек погибли из-за схода оползня
На севере Эфиопии 10 человек погибли из-за схода оползня
25 августа 2024 г. 16:48
Делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров по освобождению заложников
Делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров по освобождению заложников
25 августа 2024 г. 15:31
РФ направила ноту в МИД Франции с требованием консульского доступа к Дурову
РФ направила ноту в МИД Франции с требованием консульского доступа к Дурову
25 августа 2024 г. 15:22
У посольства Франции в Москве усилили меры безопасности из-за задержания Дурова
У посольства Франции в Москве усилили меры безопасности из-за задержания Дурова
25 августа 2024 г. 15:10
Кисида посетит США для участия в ГА ООН и встречи с Байденом
Кисида посетит США для участия в ГА ООН и встречи с Байденом
25 августа 2024 г. 14:18
В Пакистане в двух ДТП с автобусами погибли 34 человека
В Пакистане в двух ДТП с автобусами погибли 34 человека
25 августа 2024 г. 13:53
Зимбабве усилила меры из-за оспы обезьян
Зимбабве усилила меры из-за оспы обезьян
25 августа 2024 г. 13:33
США готов помогать Израилю в защите от Ирана и его союзников в регионе
США готов помогать Израилю в защите от Ирана и его союзников в регионе
25 августа 2024 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi