ЦАХАЛ заявил об уничтожении стратегических туннелей в центре Газы

Армия обороны Израиля ликвидировала 200 вооруженных радикалов за последнее время в ходе "тяжелых боев" в центральной части сектора Газа.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
В этом районе "войска обнаружили под землей и уничтожили стратегические туннельные пути, используемые противником", которые соединяли южную и северную части сектора Газа, заявили в армейской пресс-службе.
Отмечается, что в боях в этом районе погибли четыре израильских военнослужащих, еще семь получили ранения.