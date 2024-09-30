О нас

ЦАХАЛ заявил об уничтожении склада с ракетными установками в Ливане

ЦАХАЛ заявил об уничтожении склада с ракетными установками в Ливане Израильские военные уничтожили в ходе авиаударов по Ливану склад с ракетными установками, принадлежавший организации "Хезболлах".
Другие страны
30 сентября 2024 г. 21:32
ЦАХАЛ заявил об уничтожении склада с ракетными установками в Ливане

Израильские военные уничтожили в ходе авиаударов по Ливану склад с ракетными установками, принадлежавший организации "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, склад использовался для хранения установок, предназначенных для запуска ракет класса земля - воздух. Объект находился примерно в 1,5 км от международного аэропорта Бейрута, говорится в заявлении.

Помимо этого, в ходе серии ударов по Ливану ВВС Израиля нанесли удары по десяткам объектов "Хезболлах" военного назначения, в том числе по штабам, оружейным складам и установкам для запуска ракет класса земля - воздух. Эти удары обеспечивают израильской авиации возможность совершать сотни боевых вылетов в небе над Ливаном "с целью устранения различных угроз", отметили в армии.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам движения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi