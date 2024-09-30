ЦАХАЛ заявил об уничтожении склада с ракетными установками в Ливане

Израильские военные уничтожили в ходе авиаударов по Ливану склад с ракетными установками, принадлежавший организации "Хезболлах".

Израильские военные уничтожили в ходе авиаударов по Ливану склад с ракетными установками, принадлежавший организации "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, склад использовался для хранения установок, предназначенных для запуска ракет класса земля - воздух. Объект находился примерно в 1,5 км от международного аэропорта Бейрута, говорится в заявлении.

Помимо этого, в ходе серии ударов по Ливану ВВС Израиля нанесли удары по десяткам объектов "Хезболлах" военного назначения, в том числе по штабам, оружейным складам и установкам для запуска ракет класса земля - воздух. Эти удары обеспечивают израильской авиации возможность совершать сотни боевых вылетов в небе над Ливаном "с целью устранения различных угроз", отметили в армии.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам движения.