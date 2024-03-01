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ЦАХАЛ заявил об уничтожении более 13 тыс. боевиков за время операции в Газе

ЦАХАЛ заявил об уничтожении более 13 тыс. боевиков за время операции в Газе Израильские военные уничтожили с начала проведения операции в секторе Газа более 13 тыс. вооруженных палестинских радикалов.
Другие страны
1 марта 2024 г. 02:17
ЦАХАЛ заявил об уничтожении более 13 тыс. боевиков за время операции в Газе

Израильские военные уничтожили с начала проведения операции в секторе Газа более 13 тыс. вооруженных палестинских радикалов.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"В секторе Газа силы Армии обороны Израиля действуют и атакуют во всех частях сектора. За последние 10 дней мы ликвидировали более 450 террористов в Газе. Всего с начала боевых действий мы ликвидировали более 13 тыс. террористов", - проинформировал он.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке İsrail hərbçiləri Qəzzada 13 mindən çox silahlı radikalı məhv edib

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