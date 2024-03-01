ЦАХАЛ заявил об уничтожении более 13 тыс. боевиков за время операции в Газе

Израильские военные уничтожили с начала проведения операции в секторе Газа более 13 тыс. вооруженных палестинских радикалов.

Израильские военные уничтожили с начала проведения операции в секторе Газа более 13 тыс. вооруженных палестинских радикалов.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"В секторе Газа силы Армии обороны Израиля действуют и атакуют во всех частях сектора. За последние 10 дней мы ликвидировали более 450 террористов в Газе. Всего с начала боевых действий мы ликвидировали более 13 тыс. террористов", - проинформировал он.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.