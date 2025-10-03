Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    ЦАХАЛ заявил об уничтожении 20 боевиков ХАМАС при попытке атаковать жителей Газы

    • 03 октября, 2025
    • 19:19
    ЦАХАЛ заявил об уничтожении 20 боевиков ХАМАС при попытке атаковать жителей Газы

    Армия обороны Израиля заявила об уничтожении 20 боевиков ХАМАС, пытавшихся атаковать жителей Газы в гуманитарной зоне.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы в соцсети Х.

    Согласно информации, в операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа участвовали подразделения ВВС, военной разведки и службы безопасности "Шин-Бет".

    "Сегодня самолет ВВС ликвидировал вооруженную ячейку, состоящую примерно из 20 террористов ХАМАС, которая пыталась совершить налет на жителей Газы, находившихся в гуманитарном районе на юге сектора Газа", - говорится в сообщении.

    ЦАХАЛ заявлет, что в момент операции некоторые боевики пытались использовать детей в качестве живого щита, однако были нейтрализованы. Пострадавших среди гражданских, по данным ЦАХАЛ, нет.

    Военные также сообщили, что в последние недели фиксировались попытки ХАМАС препятствовать эвакуации мирных жителей в южные районы сектора. По информации Израиля, на данный момент более 870 тысяч жителей Газы переместились на юг.

    Лента новостей