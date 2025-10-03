ЦАХАЛ заявил об уничтожении 20 боевиков ХАМАС при попытке атаковать жителей Газы

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении 20 боевиков ХАМАС, пытавшихся атаковать жителей Газы в гуманитарной зоне.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы в соцсети Х.

Согласно информации, в операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа участвовали подразделения ВВС, военной разведки и службы безопасности "Шин-Бет".

"Сегодня самолет ВВС ликвидировал вооруженную ячейку, состоящую примерно из 20 террористов ХАМАС, которая пыталась совершить налет на жителей Газы, находившихся в гуманитарном районе на юге сектора Газа", - говорится в сообщении.

ЦАХАЛ заявлет, что в момент операции некоторые боевики пытались использовать детей в качестве живого щита, однако были нейтрализованы. Пострадавших среди гражданских, по данным ЦАХАЛ, нет.

Военные также сообщили, что в последние недели фиксировались попытки ХАМАС препятствовать эвакуации мирных жителей в южные районы сектора. По информации Израиля, на данный момент более 870 тысяч жителей Газы переместились на юг.