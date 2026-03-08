ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР в Тегеране

Израильская авиация в ходе очередной атаки на Тегеран атаковала штаб Военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

"Мы продолжаем наносить мощные удары по Ирану. В результате удара мы уничтожили штаб-квартиру ВВС КСИР. В ходе этой атаки были уничтожены также запасы БПЛА, подготовленные для ударов по Израилю", - заявил он на брифинге.