Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР в Тегеране

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 23:28
    ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР в Тегеране

    Израильская авиация в ходе очередной атаки на Тегеран атаковала штаб Военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

    "Мы продолжаем наносить мощные удары по Ирану. В результате удара мы уничтожили штаб-квартиру ВВС КСИР. В ходе этой атаки были уничтожены также запасы БПЛА, подготовленные для ударов по Израилю", - заявил он на брифинге.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Корпус стражей исламской революции (КСИР) Эфи Дефрин
    Ты - Король

    Последние новости

    23:51

    Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    23:44

    Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Гран-при с четырьмя медалями

    Индивидуальные
    23:28

    ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР в Тегеране

    Другие страны
    23:14

    Иран заявил о 104 погибших после атаки на эсминец IRIS Dena

    В регионе
    22:55

    Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе и Ормузский пролив

    Другие страны
    22:45

    СМИ: Новый верховный лидер Ирана будет носить фамилию Хаменеи

    В регионе
    22:34

    Турция направит шесть истребителей F-16 на север Кипра

    В регионе
    22:14

    США могут задействовать стратегический нефтяной резерв из-за операции против Ирана

    Другие страны
    21:53

    Иран осуществил очередной запуск ракет в направлении Израиля

    Другие страны
    Лента новостей