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ЦАХАЛ заявил об ударе по объекту по производству оружия "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ заявил об ударе по объекту по производству оружия "Хезболлах" в Ливане Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объекту по производству и хранению стратегического оружия радикального движения "Хезболлах" в районе Бекаа в Ливане.
Другие страны
6 мая 2025 г. 02:23
ЦАХАЛ заявил об ударе по объекту по производству оружия Хезболлах в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объекту по производству и хранению стратегического оружия радикального движения "Хезболлах" в районе Бекаа в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

В заявлении военных отмечается, что армия Израиля "выявила попытки "Хезболлах" восстановить свое присутствие и деятельность на этом объекте". "Кроме того, были атакованы дополнительные военные цели "Хезболлах" в районе Шрифы на юге Ливана, добавили в ведомстве.

Подобная активность боевиков "Хезболлах" и наличие оружия в этих районах "представляют собой вопиющее нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня, указали в пресс-службе. ЦАХАЛ "продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль", а также "будет пресекать любые попытки "Хезболлах" восстановить свой террористический потенциал", подчеркнули в пресс-службе.

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