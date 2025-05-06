ЦАХАЛ заявил об ударе по объекту по производству оружия "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объекту по производству и хранению стратегического оружия радикального движения "Хезболлах" в районе Бекаа в Ливане.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объекту по производству и хранению стратегического оружия радикального движения "Хезболлах" в районе Бекаа в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

В заявлении военных отмечается, что армия Израиля "выявила попытки "Хезболлах" восстановить свое присутствие и деятельность на этом объекте". "Кроме того, были атакованы дополнительные военные цели "Хезболлах" в районе Шрифы на юге Ливана, добавили в ведомстве.

Подобная активность боевиков "Хезболлах" и наличие оружия в этих районах "представляют собой вопиющее нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня, указали в пресс-службе. ЦАХАЛ "продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль", а также "будет пресекать любые попытки "Хезболлах" восстановить свой террористический потенциал", подчеркнули в пресс-службе.