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ЦАХАЛ заявил об атаке порядка 800 целей "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ заявил об атаке порядка 800 целей "Хезболлах" в Ливане Десятки истребителей ВВС Израиля атаковали около 800 военных целей движения "Хезболлах" на юге Ливана, в долине Бекаа и в глубине ливанской территории "в несколько волн" в течение дня 23 сентября.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 19:58
ЦАХАЛ заявил об атаке порядка 800 целей Хезболлах в Ливане

Десятки истребителей ВВС Израиля атаковали около 800 военных целей движения "Хезболлах" на юге Ливана, в долине Бекаа и в глубине ливанской территории "в несколько волн" в течение дня 23 сентября.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"На основе точных разведывательных данных ЦАХАЛ атаковал здания, где силы "Хезболлах" складировали ракеты, пусковые установки и беспилотные летательные аппараты", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что ЦАХАЛ атакует, чтобы устранить угрозу гражданам Израиля, а также уничтожить военный потенциал и инфраструктуру террористической организации "Хезболлах".

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