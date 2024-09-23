ЦАХАЛ заявил об атаке порядка 800 целей "Хезболлах" в Ливане

Десятки истребителей ВВС Израиля атаковали около 800 военных целей движения "Хезболлах" на юге Ливана, в долине Бекаа и в глубине ливанской территории "в несколько волн" в течение дня 23 сентября.

Десятки истребителей ВВС Израиля атаковали около 800 военных целей движения "Хезболлах" на юге Ливана, в долине Бекаа и в глубине ливанской территории "в несколько волн" в течение дня 23 сентября.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"На основе точных разведывательных данных ЦАХАЛ атаковал здания, где силы "Хезболлах" складировали ракеты, пусковые установки и беспилотные летательные аппараты", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что ЦАХАЛ атакует, чтобы устранить угрозу гражданам Израиля, а также уничтожить военный потенциал и инфраструктуру террористической организации "Хезболлах".