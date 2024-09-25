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ЦАХАЛ заявил об атаке на более 280 объектов "Хезболлах" с начала дня

ЦАХАЛ заявил об атаке на более 280 объектов "Хезболлах" с начала дня Израильские ВВС атаковали с начала дня свыше 280 объектов шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 18:30
ЦАХАЛ заявил об атаке на более 280 объектов Хезболлах с начала дня

Израильские ВВС атаковали с начала дня свыше 280 объектов шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, в ответ на обстрелы с ливанской стороны в направлении израильских городов Нагария и Цфат Израиль нанес удары по пусковым установкам, использовавшимся для этих атак.

Помимо этого, целями авиаударов по Ливану стали оружейные склады, готовые к обстрелам пусковые установки, объекты военной инфраструктуры, отдельные участники вооруженных формирований "Хезболлах", уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящий момент израильские военные продолжают наносить удары по другим целям в Ливане.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать против террористической организации "Хезболлах" с целью защиты Израиля", - говорится в заявлении.

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