ЦАХАЛ заявил о ликвидации замкомандира батальона ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в секторе Газа заместителя командира батальона "Аль-Фуркан" палестинского движения ХАМАС.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"ЦАХАЛ атаковал и уничтожил заместителя командира батальона "Аль-Фуркан" в террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.
По ее данным, ликвидированный радикал отвечал за боевую поддержку батальона и участвовал в организации многочисленных атак против армейских подразделений в секторе Газа.