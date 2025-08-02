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ЦАХАЛ заявил о ликвидации замкомандира батальона ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ заявил о ликвидации замкомандира батальона ХАМАС в Газе Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в секторе Газа заместителя командира батальона "Аль-Фуркан" палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
2 августа 2025 г. 21:16
ЦАХАЛ заявил о ликвидации замкомандира батальона ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в секторе Газа заместителя командира батальона "Аль-Фуркан" палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ атаковал и уничтожил заместителя командира батальона "Аль-Фуркан" в террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

По ее данным, ликвидированный радикал отвечал за боевую поддержку батальона и участвовал в организации многочисленных атак против армейских подразделений в секторе Газа.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada HƏMAS batalyonunun komandir müavini öldürülüb

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