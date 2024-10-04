ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Ливане 250 боевиков "Хезболлах" за четыре дня

За четыре дня наземных операций на юге Ливана ликвидированы 250 вооруженных радикалов движения "Хезболлах".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"За четыре дня точных наземных операций уничтожены 250 террористов "Хезболлах", в том числе 21 командир", - сказано в заявлении.
Отметм, что в результате одного из израильских ударов 27 сентября в Бейруте был ликвидирован генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.