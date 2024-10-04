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ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Ливане 250 боевиков "Хезболлах" за четыре дня

ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Ливане 250 боевиков "Хезболлах" за четыре дня За четыре дня наземных операций на юге Ливана ликвидированы 250 вооруженных радикалов движения "Хезболлах".
Другие страны
4 октября 2024 г. 17:53
ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Ливане 250 боевиков Хезболлах за четыре дня

За четыре дня наземных операций на юге Ливана ликвидированы 250 вооруженных радикалов движения "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За четыре дня точных наземных операций уничтожены 250 террористов "Хезболлах", в том числе 21 командир", - сказано в заявлении.

Отметм, что в результате одного из израильских ударов 27 сентября в Бейруте был ликвидирован генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

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