ЦАХАЛ заявил о ликвидации убившего трех полицейских радикала

Израильские военные ликвидировали палестинского радикала, участвовавшего утром в атаке на автомобиль близ города Хеврон на Западном берегу реки Иордан, где были убиты трое израильских полицейских.

Израильские военные ликвидировали палестинского радикала, участвовавшего утром в атаке на автомобиль близ города Хеврон на Западном берегу реки Иордан, где были убиты трое израильских полицейских.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, израильские военные провели рейд в Хевроне, где окружили дом, в котором находился подозреваемый, после чего ликвидировали его во время перестрелки. При обыске у него была обнаружена винтовка М-16.

"Ликвидированный - 31-летний Мухаммед аль-Асуд из палестинского поселка Идна, расположенного недалеко от Хеврона. Он был связан с палестинским движением ФАТХ и в прошлом служил в Палестинской президентской гвардии и службах безопасности Палестины. Расследование этой террористической атаки продолжается", - говорится в сообщении.