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ЦАХАЛ заявил о ликвидации 12 радикалов в Тулькарме

ЦАХАЛ заявил о ликвидации 12 радикалов в Тулькарме Удар ВВС Израиля по городу Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, нанесенный вечером 3 октября, привел к ликвидации не менее 12 палестинских радикалов.
Другие страны
5 октября 2024 г. 20:47
ЦАХАЛ заявил о ликвидации 12 радикалов в Тулькарме

Удар ВВС Израиля по городу Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, нанесенный вечером 3 октября, привел к ликвидации не менее 12 палестинских радикалов.

Как передает Report, такие уточненные данные обнародовала пресс-служба израильской армии.

"Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности подтверждают, что по меньшей мере 12 террористов из террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" были ликвидированы в результате удара, нанесенного в четверг (3 октября - ред.) по Тулькарму с целью предотвращения неминуемой террористической атаки", - говорится в заявлении.

По версии израильской стороны, все ликвидированные "были причастны к изготовлению взрывных устройств и поддержке террористической деятельности против израильских мирных граждан".

Ранее армия сообщала о семи ликвидированных радикалах, среди которых были выделены лидер местной ячейки радикального палестинского движения ХАМАС Захи Ясир ар-Разак Уфи и лидер местного отделения радикальной палестинской организации "Исламский джихад" Джит Радуан.

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