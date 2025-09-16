Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    ЦАХАЛ: Захват города Газа может занять несколько месяцев

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 21:20
    ЦАХАЛ: Захват города Газа может занять несколько месяцев

    Полный захват города Газа займет у израильских военных несколько месяцев, еще несколько месяцев потребуется на его зачистку.

    Как передает Report, такой прогноз сделал официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

    "Мы понимаем, что несколько месяцев уйдет на то, чтобы захватить весь город, и еще несколько месяцев займет зачистка всей террористической инфраструктуры в городе Газа", - сообщил он на брифинге.

    Дефрин подчеркнул, что перед военными не поставлено никаких ограничений по времени. "Мы будем действовать столько, сколько нужно, чтобы вернуть похищенных домой и уничтожить режим ХАМАС в Газе", - указал он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что армия начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над городом и разгром остающихся там вооруженных отрядов радикального палестинского движения ХАМАС.

    Планы наступательных действий армии были утверждены Нетаньяху в конце августа.

    ЦАХАЛ Израиль город Газа захват Эфи Дефрин
    İsrail Ordusu: Qəzza şəhərinin ələ keçirilməsi bir neçə ay çəkə bilər

    Последние новости

    22:09

    Нетаньяху: Израиль создаст независимую военную промышленность

    Другие страны
    21:53

    Лига чемпионов УЕФА: Определились стартовые составы "Бенфики" и "Карабаха"

    Футбол
    21:51

    Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине за счет НАТО - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:31
    Фото

    На суде Варданян попросил допросить Пашиняна, членов Минской группы ОБСЕ и представителей МККК

    Происшествия
    21:29
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с лидером ОАЭ

    Внешняя политика
    21:27

    Гутерриш: Состав Совбеза ООН нуждается в реформе

    Другие страны
    21:20

    ЦАХАЛ: Захват города Газа может занять несколько месяцев

    Другие страны
    21:16

    Гутерриш назвал операцию в Газе "систематическим разрушением" города

    Другие страны
    21:11

    Генсек ООН: Неделя высокого уровня предоставит возможность решить проблемы

    Другие страны
    Лента новостей