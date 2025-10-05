ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля
Другие страны
- 05 октября, 2025
- 07:49
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракеты из Йемена по территории еврейского государства.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы (ЦАХАЛ).
"Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории", - говорится в заявлении.
В ведомстве добавили, что в ряде районов еврейского государства были активированы сирены воздушной тревоги в соответствии с протоколом.
Последние новости
08:00
Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по десяти видам спортаИндивидуальные
07:49
ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону ИзраиляДругие страны
07:06
Трамп приказал направить 300 нацгвардейцев в ЧикагоДругие страны
06:36
В Каспийском море произошло землетрясениеЭкология
06:22
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1Другие страны
05:47
В метро Нью-Йорка погибли два человекаДругие страны
05:17
Суд в США временно запретил Трампу размещать Нацгвардию в ПортлендеДругие страны
04:43
Пакистан ответил на угрозу Индии: На этот раз мы разрушим миф о географической неприкосновенностиДругие страны
04:13