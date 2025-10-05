Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 07:49
    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракеты из Йемена по территории еврейского государства.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы (ЦАХАЛ).

    "Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории", - говорится в заявлении.

    В ведомстве добавили, что в ряде районов еврейского государства были активированы сирены воздушной тревоги в соответствии с протоколом.

