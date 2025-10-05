Yəməndən İsrail ərazisinə raket buraxılıb

İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    • 05 oktyabr, 2025
    • 08:16
    İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) Yəməndən raket buraxılışı qeydə alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İMQ-nin mətbuat xidmətinin açıqlamasında bildirilib.

    "İsrail Müdafiə Qüvvələri Yəməndən İsrail ərazisinə doğru raket buraxılışını qeydə alıb", - açıqlamada vurğulanıb.

    Qurum əlavə edib ki, İsrailin bir sıra rayonlarında protokola uyğun olaraq hava həyəcanı siqnalları aktivləşdirilib.

    ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля

