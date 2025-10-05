Yəməndən İsrail ərazisinə raket buraxılıb
Digər ölkələr
- 05 oktyabr, 2025
- 08:16
İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) Yəməndən raket buraxılışı qeydə alıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İMQ-nin mətbuat xidmətinin açıqlamasında bildirilib.
"İsrail Müdafiə Qüvvələri Yəməndən İsrail ərazisinə doğru raket buraxılışını qeydə alıb", - açıqlamada vurğulanıb.
Qurum əlavə edib ki, İsrailin bir sıra rayonlarında protokola uyğun olaraq hava həyəcanı siqnalları aktivləşdirilib.
