ЦАХАЛ задержал девять подозреваемых в терроризме на Западном берегу

Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 9 подозреваемых в терроризме и подготовили к сносу дом террориста, убившего израильтянина в промышленной зоне Западного берега 18 августа.

Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 9 подозреваемых в терроризме и подготовили к сносу дом террориста, убившего израильтянина в промышленной зоне Западного берега 18 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Силовики действовали ночью в деревне Бака и нанесли на карту дом террориста, совершившего нападение в воскресенье в промышленной зоне на Западном берегу реки Иордан, в результате которого был убит израильтянин", говорится в заявлении.

Кроме того, военные "обнаружили автомобиль, на котором террорист скрылся с места нападения", добавили в ведомстве.

Ночные рейды и задержания проводились в городах Рамаллах, Хеврон и Наблус на Западном берегу Иордана, проинформировали военные.