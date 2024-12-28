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ЦАХАЛ задержал более 240 радикалов в районе больницы в Газе

ЦАХАЛ задержал более 240 радикалов в районе больницы в Газе Израильские военные задержали в ходе операции в секторе Газа более 240 палестинских радикалов из различных группировок, включая радикальные движения ХАМАС и "Исламский джихад".
Другие страны
28 декабря 2024 г. 23:22
ЦАХАЛ задержал более 240 радикалов в районе больницы в Газе

Израильские военные задержали в ходе операции в секторе Газа более 240 палестинских радикалов из различных группировок, включая радикальные движения ХАМАС и "Исламский джихад".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, задержания проводились во время точечного рейда на территории больницы " Камаль Адван" в районе лагеря беженцев Джебалия на севере анклава. По данным военных, больничный комплекс использовался вооруженными отрядами ХАМАС в качестве командного пункта.

"Во время операции в этом районе были задержаны более 240 террористов из ХАМАС и "Исламского джихада", а также другие боевики, подозреваемые в террористической деятельности. Некоторые из них пытались изображать из себя пациентов или сбежать на машинах скорой помощи. Среди отправленных на допросы директор больницы "Камаль Адван", который подозревается в том, что является террористом ХАМАС", - заявили в израильской армии, добавив, что среди задержанных также есть 15 человек, участвовавших в атаке на Израиль 7 октября 2023 года.

Отмечается, что перед началом операции из больницы были эвакуированы 350 человек, включая пациентов и медперсонал. В результате обысков в клинике были обнаружены запасы оружия и боеприпасов.

В ходе операции при попытке оказать сопротивление были ликвидированы несколько радикалов, с израильской стороны потерь нет, говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İsrail hərbçiləri Qəzzada reyd zamanı 240-dan çox radikalı saxlayıb

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