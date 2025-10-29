Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    ЦАХАЛ возобновил режим прекращения огня в Газе после ударов по ХАМАС

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 13:24
    ЦАХАЛ возобновил режим прекращения огня в Газе после ударов по ХАМАС

    ЦАХАЛ объявил о возобновлении режима прекращения огня в секторе Газа после "серии крупных ударов" по десяткам объектов ХАМАС.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

    "В соответствии с директивой политического руководства и после серии ударов, в ходе которых были поражены десятки объектов, ЦАХАЛ начал возобновление мер по обеспечению соблюдения режима прекращения огня после его нарушения ХАМАСом", - говорится в заявлении военных.

    Армия сообщает, что в ходе ударов ночью и сегодня утром ликвидированы более 30 командиров ХАМАС и других радикальных группировок в секторе Газа.

    "Армия обороны Израиля продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня и будет жестко реагировать на любое его нарушение", - добавляют военные.

    ЦАХАЛ сектор Газа ХАМАС прекращение огня
    İsrail ordusu HƏMAS-a zərbələrdən sonra Qəzzada atəşkəs rejimini bərpa edib

    Последние новости

    14:26

    В TƏBİB назвали предварительную причину смерти беременной девушки в Астаре

    Происшествия
    14:25

    Арутюнян: В Декларации независимости Армении есть определенные проблемы

    В регионе
    14:23

    Азербайджан и Турция внедряют систему взаимного признания автомобильных номеров - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    14:17

    Главы МИД Азербайджана и Омана провели встречу один на один

    Внешняя политика
    14:13

    MEDIA планирует расширить в ближайшем будущем проект "Медиа-волонтер"

    Медиа
    14:10

    Джавид Абдуллаев: Стоимость энергии должна быть привлекательной для инвесторов

    Энергетика
    14:09

    Минюст Армении: Не рассматриваем выступить с инициативой об объявлении амнистии

    В регионе
    14:08

    Рза Нагиев: Риск-аппетит банков мешает участию местных компаний в проектах ВИЭ

    Энергетика
    14:06

    Операции Binance через m10– надёжно, напрямую и в манатах!

    Бизнес
    Лента новостей