ЦАХАЛ возобновил режим прекращения огня в Газе после ударов по ХАМАС

ЦАХАЛ объявил о возобновлении режима прекращения огня в секторе Газа после "серии крупных ударов" по десяткам объектов ХАМАС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

"В соответствии с директивой политического руководства и после серии ударов, в ходе которых были поражены десятки объектов, ЦАХАЛ начал возобновление мер по обеспечению соблюдения режима прекращения огня после его нарушения ХАМАСом", - говорится в заявлении военных.

Армия сообщает, что в ходе ударов ночью и сегодня утром ликвидированы более 30 командиров ХАМАС и других радикальных группировок в секторе Газа.

"Армия обороны Израиля продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня и будет жестко реагировать на любое его нарушение", - добавляют военные.