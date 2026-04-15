    ЦАХАЛ утвердил дальнейшие планы по Ирану и Ливану

    Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир утвердил планы дальнейших ударов по Ирану и Ливану.

    Как передает Report, слова Замира распространила армейская пресс-служба.

    "Вчера я утвердил дальнейшие планы совместно c командованием Генерального штаба. Мы продолжаем проводить текущие оценки ситуации и утверждать планы как по Ливану, так и по Ирану", - заявил глава Генштаба в ходе посещения израильских военных, дислоцированных на юге Ливана.

    Замир добавил, что Армия обороны Израиля находится в состоянии высокой готовности: "Самолеты ВВС Израиля вооружены и подготовлены, цели загружены в системы. Мы знаем, как действовать для немедленного нанесения мощного удара.

    Замир отметил, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по "Хезболлах" в Ливане. По его словам, израильские военные с начала нынешней операции ликвидировали более 1, 7 тыс. боевиков движения.

    İsrail ordusu İran və Livanla bağlı gələcək planlarını təsdiqləyib

