ЦАХАЛ утвердил дальнейшие планы по Ирану и Ливану
- 15 апреля, 2026
- 22:13
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир утвердил планы дальнейших ударов по Ирану и Ливану.
Как передает Report, слова Замира распространила армейская пресс-служба.
"Вчера я утвердил дальнейшие планы совместно c командованием Генерального штаба. Мы продолжаем проводить текущие оценки ситуации и утверждать планы как по Ливану, так и по Ирану", - заявил глава Генштаба в ходе посещения израильских военных, дислоцированных на юге Ливана.
Замир добавил, что Армия обороны Израиля находится в состоянии высокой готовности: "Самолеты ВВС Израиля вооружены и подготовлены, цели загружены в системы. Мы знаем, как действовать для немедленного нанесения мощного удара.
Замир отметил, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по "Хезболлах" в Ливане. По его словам, израильские военные с начала нынешней операции ликвидировали более 1, 7 тыс. боевиков движения.