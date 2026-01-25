ЦАХАЛ уничтожил тоннель боевиков длиной 4 км на юге Газы

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили в южной части сектора Газа тоннель боевиков протяженностью 4 км.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В южной части сектора Газа к востоку от "желтой линии" завершена работа по уничтожению подземного тоннеля, начавшаяся примерно год назад. В тоннеле длиной 4 км были оборудованы несколько бункеров и хранилось оружие", - говорится в заявлении.

Отмечается что "подразделения ЦАХАЛ развернуты в этом районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой угрозы".