ЦАХАЛ уничтожил тоннель боевиков длиной 4 км на юге Газы
Другие страны
- 25 января, 2026
- 13:22
Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили в южной части сектора Газа тоннель боевиков протяженностью 4 км.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"В южной части сектора Газа к востоку от "желтой линии" завершена работа по уничтожению подземного тоннеля, начавшаяся примерно год назад. В тоннеле длиной 4 км были оборудованы несколько бункеров и хранилось оружие", - говорится в заявлении.
Отмечается что "подразделения ЦАХАЛ развернуты в этом районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой угрозы".
