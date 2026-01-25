İsrail Qəzzanın cənubunda silahlıların 4 km uzunluğunda tunelini dağıdıb
Digər ölkələr
- 25 yanvar, 2026
- 14:32
İsrail Müdafiə Qüvvələrini qoşunları Qəzza zolağının cənubunda silahlıların 4 kilometr uzunluğunda tunelini dağıdıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Qəzza zolağının cənubunda, "sarı xətt"in şərqində təxminən bir il əvvəl başlayan yeraltı tunelin məhv edilməsi işləri başa çatıb. 4 kilometr uzunluğundakı tuneldə bir neçə bunker və silah anbarı var idi", - bəyanatda deyilir.
Qeyd olunur ki, qoşunlar ərazidə atəşkəs müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq yerləşdirilib və hər hansı bir təhlükəni aradan qaldırmaq üçün fəaliyyətini davam etdirəcək.
Son xəbərlər
14:40
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıbSağlamlıq
14:36
Bəzi rayonlarda yollar buz bağlayacaqİnfrastruktur
14:33
"Barselona" 16 yaşlı futbolçunu transfer etməyə yaxındırFutbol
14:32
İsrail Qəzzanın cənubunda silahlıların 4 km uzunluğunda tunelini dağıdıbDigər ölkələr
14:15
Çin qəzaya uğramış yük gəmisindəki 17 dənizçini Filippinə təhvil veribDigər ölkələr
14:07
Foto
Senator: Rumıniya ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri qurulubXarici siyasət
14:03
Video
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayımlayıbHərbi
13:38
Çin Trampın hədələrinə cavab olaraq Kanada ilə əməkdaşlığı artırmaq niyyətindədirDigər ölkələr
13:26
Foto