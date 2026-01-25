İsrail Qəzzanın cənubunda silahlıların 4 km uzunluğunda tunelini dağıdıb

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İsrail Müdafiə Qüvvələrini qoşunları Qəzza zolağının cənubunda silahlıların 4 kilometr uzunluğunda tunelini dağıdıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Qəzza zolağının cənubunda, "sarı xətt"in şərqində təxminən bir il əvvəl başlayan yeraltı tunelin məhv edilməsi işləri başa çatıb. 4 kilometr uzunluğundakı tuneldə bir neçə bunker və silah anbarı var idi", - bəyanatda deyilir.

    Qeyd olunur ki, qoşunlar ərazidə atəşkəs müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq yerləşdirilib və hər hansı bir təhlükəni aradan qaldırmaq üçün fəaliyyətini davam etdirəcək.

