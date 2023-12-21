ЦАХАЛ уничтожил сеть туннелей ХАМАС в Газе

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили большую сеть стратегических туннелей ХАМАС в так называемом элитном квартале города Газа.

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили большую сеть стратегических туннелей ХАМАС в так называемом элитном квартале города Газа.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

"Подразделение инженерных войск "Яалом" уничтожило сеть подземных туннелей в "элитном квартале" ХАМАС в городе Газа", — говорится в заявлении.

В армии добавили, что ЦАХАЛ обнаружил террористическую инфраструктуру, встроенную в "элитный квартал" ХАМАС в городе Газа, включая большую сеть стратегических подземных туннелей, соединяющих укрытия и штабы, принадлежащие высшему военному и политическому руководству ХАМАС.