ЦАХАЛ уничтожил сеть туннелей ХАМАС в Газе

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили большую сеть стратегических туннелей ХАМАС в так называемом элитном квартале города Газа.
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"Подразделение инженерных войск "Яалом" уничтожило сеть подземных туннелей в "элитном квартале" ХАМАС в городе Газа", — говорится в заявлении.
В армии добавили, что ЦАХАЛ обнаружил террористическую инфраструктуру, встроенную в "элитный квартал" ХАМАС в городе Газа, включая большую сеть стратегических подземных туннелей, соединяющих укрытия и штабы, принадлежащие высшему военному и политическому руководству ХАМАС.