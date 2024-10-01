Армия Израиля: Угрозы со стороны Ирана больше не наблюдается

Массированная ракетная атака Израиля со стороны Ирана на данный момент завершена.

Массированная ракетная атака Израиля со стороны Ирана на данный момент завершена.

Как передает Report, об этом заявил в специальном обращении официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари,

Отмечается, что израильские военные разрешили населению страны покинуть убежища.

"На данном этапе мы не наблюдаем дополнительных угроз со стороны Ирана. Можно выйти из защищенных помещений", - сообщил он.

По его словам, массированная ракетная атака Ирана будет иметь последствия.

"Мы будем защищать граждан Израиля. У этого обстрела будут последствия. У нас есть планы. Мы будем действовать тогда и там, где будет нужно", - сказал он.