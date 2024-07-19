ЦАХАЛ: Удар по Тель-Авиву нанес иранский беспилотник, запущенный из Йемена

Израильские военные полагают, что ночной удар по центру Тель-Авива был нанесен модифицированным иранским беспилотником, запущенным из Йемена.

Израильские военные полагают, что ночной удар по центру Тель-Авива был нанесен модифицированным иранским беспилотником, запущенным из Йемена.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"Ночью со стороны моря, с запада, проник беспилотник, который, как мы полагаем, был запущен из Йемена. Он врезался в здание в центре Тель-Авива. В результате удара погиб один мирный гражданин, восемь получили легкие ранения", - сказал он.

По словам Хагари, военные сейчас выясняют, по какой причине аппарат не был выявлен силами ПВО и почему не была объявлена воздушная тревога. Израильская армия полагает, что речь идет об иранском БПЛА модели Samad, отметил он. "Это иранское вооружение, которое, очевидно, подверглось модернизации, чтобы увеличить дальность полета", - указал представитель военных.

Он добавил, что минувшей ночью был еще один инцидент с другим беспилотником, его израильские силы ПВО перехватили на подлете к стране. "Параллельно с инцидентом в Тель-Авиве, в то же самое время, мы перехватили другой БПЛА, пытавшийся проникнуть [в воздушное пространство Израиля] с востока. Мы сбили его за пределами израильских границ. Мы изучаем связь между двумя инцидентами", - сообщил Хагари.