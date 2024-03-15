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ЦАХАЛ сообщила о задержании на Западном берегу 14 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ сообщила о задержании на Западном берегу 14 подозреваемых в терроре Израильские службы безопасности задержали на Западном берегу реки Иордан 14 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Другие страны
15 марта 2024 г. 16:09
ЦАХАЛ сообщила о задержании на Западном берегу 14 подозреваемых в терроре

Израильские службы безопасности задержали на Западном берегу реки Иордан 14 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

В частности, четверо подозреваемых были задержаны во время проверки на одном из контрольно-пропускных пунктов. В их машине израильские силовики обнаружили взрывное устройство, а в их телефонах были найдены фотографии оружия.

Еще два человека были задержаны в окрестностях израильского поселения Кфар-Эльдад на Западном берегу, при себе они имели ножи.

Все задержанные и изъятое у них оружие переданы службам безопасности для дальнейших расследований, с израильской стороны в ходе этих рейдов пострадавших не было, сообщили в армии.

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