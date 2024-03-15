ЦАХАЛ сообщила о задержании на Западном берегу 14 подозреваемых в терроре

Израильские службы безопасности задержали на Западном берегу реки Иордан 14 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Израильские службы безопасности задержали на Западном берегу реки Иордан 14 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

В частности, четверо подозреваемых были задержаны во время проверки на одном из контрольно-пропускных пунктов. В их машине израильские силовики обнаружили взрывное устройство, а в их телефонах были найдены фотографии оружия.

Еще два человека были задержаны в окрестностях израильского поселения Кфар-Эльдад на Западном берегу, при себе они имели ножи.

Все задержанные и изъятое у них оружие переданы службам безопасности для дальнейших расследований, с израильской стороны в ходе этих рейдов пострадавших не было, сообщили в армии.