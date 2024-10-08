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ЦАХАЛ сообщил об убийстве начальника штаба "Хезболлах" в Бейруте

ЦАХАЛ сообщил об убийстве начальника штаба "Хезболлах" в Бейруте Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации одного из командующих штаба движения "Хезболлах" в Бейруте.
Другие страны
8 октября 2024 г. 09:15
ЦАХАЛ сообщил об убийстве начальника штаба Хезболлах в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации одного из командующих штаба движения "Хезболлах" в Бейруте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате высокоточного удара ВВС Израиля был убит командир штаба "Хезболлах" Сухаил Хуссейн Хуссейни.

В сообщении ЦАХАЛ утверждается, что он отвечал за логистику и поставки вооружений из Ирана, а также распределение оружия среди подразделений "Хезболлах".

23 сентября израильская армия начала операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам ливанского движения. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла. Движение подтвердило его гибель и обещало продолжать противостоять Израилю. В ночь на 1 октября армия обороны объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu “Hizbullah”ın qərargah rəisini öldürüb

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