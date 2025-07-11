О нас

ЦАХАЛ сообщил о смерти шести командиров движения ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил о смерти шести командиров движения ХАМАС Шесть командиров военно-морского спецназа палестинского движения ХАМАС погибли в ходе операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Разведывательным управлением, Агентством национальной безопасности и Южным командованием.
Другие страны
11 июля 2025 г. 20:11
ЦАХАЛ сообщил о смерти шести командиров движения ХАМАС

Шесть командиров военно-морского спецназа палестинского движения ХАМАС погибли в ходе операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Разведывательным управлением, Агентством национальной безопасности и Южным командованием.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Отмечается, что ЦАХАЛ проводит военные операции против военно-морских сил ХАМАС. Армия Израиля "блокирует многочисленные террористические цели, включая военные корабли, склады оружия и другие связанные с ХАМАС активы".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi