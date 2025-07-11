ЦАХАЛ сообщил о смерти шести командиров движения ХАМАС

Шесть командиров военно-морского спецназа палестинского движения ХАМАС погибли в ходе операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Разведывательным управлением, Агентством национальной безопасности и Южным командованием.

Шесть командиров военно-морского спецназа палестинского движения ХАМАС погибли в ходе операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Разведывательным управлением, Агентством национальной безопасности и Южным командованием.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Отмечается, что ЦАХАЛ проводит военные операции против военно-морских сил ХАМАС. Армия Израиля "блокирует многочисленные террористические цели, включая военные корабли, склады оружия и другие связанные с ХАМАС активы".