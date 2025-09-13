ЦАХАЛ сообщил о перехвате выпущенной из Йемена ракеты
Другие страны
- 13 сентября, 2025
- 06:17
Израильские силы ПВО перехватили выпущенную из Йемена ракету.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"После того как некоторое время назад в нескольких районах страны прозвучали сирены воздушной тревоги, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена", - говорится в заявлении.
Отмечается, что сирены были включены "в соответствии с протоколом".
Последние новости
06:44
В одной из квартир жилого дома в Дашкесане произошел пожарПроисшествия
06:17
ЦАХАЛ сообщил о перехвате выпущенной из Йемена ракетыДругие страны
05:58
Трамп пообещал "заняться Соросом" из-за подозрений в организации протестов в СШАДругие страны
05:25
NHK: В Японии при аварийной посадке самолета пострадали пять человекДругие страны
04:43
Аргентина пригрозила принятием мер против добычи нефти у ФолклендовДругие страны
04:19
США призвали страны G7 ввести пошлины против покупателей российской нефтиДругие страны
03:57
WP: "Моссад" отказался от операции в Катаре, вынудив ЦАХАЛ действовать самимДругие страны
03:26
Власти США считают, что убийца Кирка действовал в одиночкуДругие страны
02:49