ЦАХАЛ сообщил о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

Израильские силы ПВО перехватили выпущенную из Йемена ракету.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"После того как некоторое время назад в нескольких районах страны прозвучали сирены воздушной тревоги, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сирены были включены "в соответствии с протоколом".