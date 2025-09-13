Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    ЦАХАЛ сообщил о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 06:17
    ЦАХАЛ сообщил о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

    Израильские силы ПВО перехватили выпущенную из Йемена ракету.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    "После того как некоторое время назад в нескольких районах страны прозвучали сирены воздушной тревоги, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что сирены были включены "в соответствии с протоколом".

