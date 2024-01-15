ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе 9 тыс. боевиков за 100 дней

Израильские военные убили в секторе Газа с 7 октября 2023 года более 9 тыс. боевиков радикальных группировок, включая 2 командующих бригадами и 19 командиров батальонов ХАМАС, а также атаковали около 30 тыс. объектов радикалов.

Израильские военные убили в секторе Газа с 7 октября 2023 года более 9 тыс. боевиков радикальных группировок, включая 2 командующих бригадами и 19 командиров батальонов ХАМАС, а также атаковали около 30 тыс. объектов радикалов.

Как передает Report , такие данные содержатся в опубликованной пресс-службой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сводке по итогам первых 100 дней войны.

С начала боевых действий из Газы по Израилю было выпущено около 9 тыс. ракет и снарядов, сообщила пресс-служба, указав, что с 7 октября ЦАХАЛ атаковал около 30 тыс. целей радикалов в секторе, в том числе 3,4 тыс. военных объектов ХАМАС, которые были обнаружены непосредственно во время боев.

Военная разведка допросила около 2,3 тыс. подозреваемых в причастности к террористической деятельности палестинцев в секторе Газа, часть из которых была арестована и доставлена в Израиль для дальнейших допросов. Военные также сообщили, что 7 653 грузовика с гуманитарной помощью для сектора Газа прошли израильский контроль и доставили в палестинский анклав около 138 тыс. тонн грузов.

По данным ЦАХАЛ, в Ливане с начала противостояния было атаковано примерно 170 позиций движения "Хезболлах" и убито более 170 вооруженных радикалов. Из Ливана за это время по Израилю было запущено порядка 2 тыс. ракет, еще около 30 снарядов было выпущено с сирийской территории, продолжила пресс-служба.