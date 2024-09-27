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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нескольких высокопоставленных лидеров "Хезболлах"

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нескольких высокопоставленных лидеров "Хезболлах" В результате атаки ВС Израиля убиты глава ракетных войск "Хезболлах" Ибрагим Мухаммед Кабиси, его заместитель Аббас Ибрагим Шараф Ад-Дин, а также несколько высокопоставленных лидеров движения в одном из районов Бейрута.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 11:17
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нескольких высокопоставленных лидеров Хезболлах

В результате атаки ВС Израиля убиты глава ракетных войск "Хезболлах" Ибрагим Мухаммед Кабиси, его заместитель Аббас Ибрагим Шараф Ад-Дин, а также несколько высокопоставленных лидеров движения в одном из районов Бейрута.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсетях.

Удар был нанесен в рамках операции под названием "Стрелы севера".

"После удара ЦАХАЛ по району Бейрута во вторник (24.09.2024), в результате которого был ликвидирован Ибрагим Мухаммад Кабиси, глава ракетных войск "Хезболлах", теперь можно опубликовать информацию о том, что вместе с ним были убиты еще несколько высокопоставленных лиц. Это заместитель Кабиси - Аббас Ибрагим Шараф Ад-Дин, один из лидеров в ракетном подразделении Хусейн Хани", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате дополнительного удара ЦАХАЛ был убит и старший оперативник подразделения зенитно-ракетных комплексов движения Фуад Шафик Хазаль Ханафер.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu “Hizbullah”ın bir neçə yüksək rütbəli liderini öldürüb

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