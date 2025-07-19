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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы форпоста "Хезболлах" на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы форпоста "Хезболлах" на юге Ливана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации главы форпоста движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Другие страны
19 июля 2025 г. 23:31
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы форпоста Хезболлах на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации главы форпоста движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

"Ранее сегодня (в субботу) Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Ахмада Мухаммада Салаха, главу форпоста "Хезболлах" в Йохморе. Салах участвовал в восстановлении объектов террористической инфраструктуры "Хезболлах" в районе Йохмора на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН №1701.

Израильская армия при этом утверждает, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.

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