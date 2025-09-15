ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевика "Хезболлы", занимавшегося разработкой оружия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате авиаудара в районе Набатии на юге Ливана был ликвидирован член вооруженной группировки "Хезболла" Мухаммед Али Ясин, причастный к разработке и производству вооружения на территории Ливана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ЦАХАЛ в соцсети Х.

Согласно заявлению, Ясин активно участвовал в военной деятельности группировки и представлял угрозу безопасности Израиля.

В ЦАХАЛ отметили, что его действия также нарушали существующие договоренности между Израилем и Ливаном.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль", - говорится в официальном заявлении.