ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевика "Хезболлы", занимавшегося разработкой оружия
Другие страны
- 15 сентября, 2025
- 10:49
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате авиаудара в районе Набатии на юге Ливана был ликвидирован член вооруженной группировки "Хезболла" Мухаммед Али Ясин, причастный к разработке и производству вооружения на территории Ливана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ЦАХАЛ в соцсети Х.
Согласно заявлению, Ясин активно участвовал в военной деятельности группировки и представлял угрозу безопасности Израиля.
В ЦАХАЛ отметили, что его действия также нарушали существующие договоренности между Израилем и Ливаном.
"Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль", - говорится в официальном заявлении.
