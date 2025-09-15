Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    • 15 сентября, 2025
    • 10:49
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевика Хезболлы, занимавшегося разработкой оружия

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате авиаудара в районе Набатии на юге Ливана был ликвидирован член вооруженной группировки "Хезболла" Мухаммед Али Ясин, причастный к разработке и производству вооружения на территории Ливана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ЦАХАЛ в соцсети Х.

    Согласно заявлению, Ясин активно участвовал в военной деятельности группировки и представлял угрозу безопасности Израиля.

    В ЦАХАЛ отметили, что его действия также нарушали существующие договоренности между Израилем и Ливаном.

    "Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль", - говорится в официальном заявлении.

    Лента новостей