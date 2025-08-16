О нас

ЦАХАЛ снова разрешит ввоз палаток в Газу с 17 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь разрешит ввоз палаток и иных средств для обустройства временного жилища в сектор Газа с 17 августа.
Другие страны
16 августа 2025 г. 23:02
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь разрешит ввоз палаток и иных средств для обустройства временного жилища в сектор Газа с 17 августа.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети Х.

"Начиная с воскресенья, в Газу будет вновь разрешен ввоз палаток и иных материалов для строительства временного жилья через КПП "Керем-Шалом" при поддержке ООН и международных гуманитарных организаций", - написал Эдри.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что такое решение было принято "в рамках подготовки к перемещению гражданского населения Газы из районов боевых действий в гуманитарные зоны на юге анклава". Все ввозимые в сектор палатки и иные грузы такого рода будут тщательно досматриваться израильскими пограничниками, подчеркнул Эдри.

В феврале этого года, пока действовало перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС, Египет предпринимал попытки доставить в сектор палатки и трейлеры, в которых палестинцы могли бы разместиться на время реконструкции своих разрушенных домов. Однако власти еврейского государства не пропускали в анклав ничего, что даже теоретически могло впоследствии быть использовано как оружие - например, острые и металлические предметы, включая колышки для установки палаток.

Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu avqustun 17-dən Qəzzaya yenidən çadırların daşınmasına icazə verəcək

