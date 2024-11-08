ЦАХАЛ развернет спасательную миссию в Нидерландах после нападения на болельщиков

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится немедленно развернуть спасательную миссию в Нидерландах, где происходили нападения на израильских болельщиков.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится немедленно развернуть спасательную миссию в Нидерландах, где происходили нападения на израильских болельщиков.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказано в сообщении ЦАХАЛ.

"Миссия при координации с правительством Нидерландов будет развернута с использованием грузового самолета и будет включать в себя медицинские и спасательные команды", - говорится в заявлении.

Отмечается, что спасательная операция готовится по указанию политического руководства Израиля. Командование ЦАХАЛ будет руководить ей в сотрудничестве с различными подразделениями и органами безопасности Израиля.

Ранее сообщалось о том, что по меньшей мере десять израильских болельщиков подверглись нападению в Амстердаме после футбольного матча между местным клубом "Аякс"и "Маккаби" из Тель-Авива.