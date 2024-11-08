О нас

ЦАХАЛ развернет спасательную миссию в Нидерландах после нападения на болельщиков

ЦАХАЛ развернет спасательную миссию в Нидерландах после нападения на болельщиков Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится немедленно развернуть спасательную миссию в Нидерландах, где происходили нападения на израильских болельщиков.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 09:56
ЦАХАЛ развернет спасательную миссию в Нидерландах после нападения на болельщиков

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится немедленно развернуть спасательную миссию в Нидерландах, где происходили нападения на израильских болельщиков.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказано в сообщении ЦАХАЛ.

"Миссия при координации с правительством Нидерландов будет развернута с использованием грузового самолета и будет включать в себя медицинские и спасательные команды", - говорится в заявлении.

Отмечается, что спасательная операция готовится по указанию политического руководства Израиля. Командование ЦАХАЛ будет руководить ей в сотрудничестве с различными подразделениями и органами безопасности Израиля.

Ранее сообщалось о том, что по меньшей мере десять израильских болельщиков подверглись нападению в Амстердаме после футбольного матча между местным клубом "Аякс"и "Маккаби" из Тель-Авива.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
2 ноября 2024 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi