ЦАХАЛ расширяет военную операцию в Газе

Израильские военные расширяют операцию на территории города Газа.

Израильские военные расширяют операцию на территории города Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В городе Газа войска расширяют операцию, нанося удары для уничтожению террористов и объектов террористической инфраструктуры", - говорится в заявлении. В этом районе "за минувшие сутки войска ликвидировали огневые точки, снайперские позиции и склады оружия", добавили в пресс-службе.

Кроме того, на севере и в центральной части сектора Газа в рамках военной операции за последние 24 часа израильские военнослужащие уничтожили ряд ракетных установок и "объектов вражеской инфраструктуры", сообщили также в армейском ведомстве. Бои велись, в частности, в районе города Бейт-Ханун на севере анклава, отметили военные.