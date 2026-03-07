ЦАХАЛ провел операцию в Ливане в поисках останков Рона Арада, пропавшего без вести 40 лет назад

Спецназ ВВС Израиля минувшей ночью провел операцию на востоке Ливана в попытке обнаружить останки штурмана военно-воздушных сил Рона Арада, попавшего в ливанский плен в 1986 году.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, операция в ливанском Наби-Шите непосредственно преследовала цель обнаружить останки Арада, однако завершилась безрезультатно. Тем не менее, военные заявляют, что теперь могут исключить одну из возможных версий местонахождения останков Арада.

По данным министерства здравоохранения Ливана, в ходе операции в Наби-Чите погибли по меньшей мере 26 человек, еще 35 получили ранения.

Рон Арад попал в плен 16 октября 1986 года после того, как его самолет F-4 Phantom был сбит над территорией Ливана, куда он направлялся по боевому заданию. Пилота самолета успели подобрать на спасательном вертолете, а Арада - нет. Переговоры о его освобождении велись на протяжении двух лет, однако затем прервались. С тех пор мужчина числится пропавшим без вести.