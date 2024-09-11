ЦАХАЛ: При крушении военного вертолета погибли два человека, семеро ранены

При крушении израильского военного вертолета в секторе Газа два военнослужащих погибли, семеро получили ранения.

При крушении израильского военного вертолета в секторе Газа два военнослужащих погибли, семеро получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Jerusalem Post, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью вертолет ВВС Израиля "Яншуф", выполнявший задание по эвакуации раненого солдата в госпиталь для оказания медицинской помощи, разбился при посадке в районе Рафаха. Погибли 2 военных ЦАХАЛ, включая ведущего пилота. Семь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Все раненые были госпитализированы.