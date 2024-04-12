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ЦАХАЛ: Около 40 выпущенных из Ливана ракет достигли территории Израиля

ЦАХАЛ: Около 40 выпущенных из Ливана ракет достигли территории Израиля Армия обороны Израиля зафиксировала пуск около 40 ракет из Ливана, которые перелетели на израильскую территорию, часть из них была перехвачена системой ПВО.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 23:29
ЦАХАЛ: Около 40 выпущенных из Ливана ракет достигли территории Израиля

Армия обороны Израиля зафиксировала пуск около 40 ракет из Ливана, которые перелетели на израильскую территорию, часть из них была перехвачена системой ПВО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировала армейская пресс-служба.

"Зафиксировано около 40 ракет, перелетевших в Израиль с территории Ливана, некоторые из них были перехвачены, остальные упали в незаселенной местности. О пострадавших не сообщалось", - говорится в заявлении. Кроме того, "система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила два ударных БПЛА "Хезболлах", которые перелетели с территории Ливана на территорию Израиля", добавили в пресс-службе, отметив, что в Рамот-Нафтали "сирены прозвучали из-за риска падения обломков от ракет-перехватчиков".

Военные добавили, что ранее было зафиксировано несколько запусков ракет с ливанской территории по Рамот-Нафтали на севере Израиля. О пострадавших в результате обстрела не сообщалось. Израильская армейская пресс-служба четыре раза сообщала о срабатывании сирен в северных районах Израиля во второй половине дня 12 апреля. При этом в предыдущий раз воздушная тревога не севере еврейского государства срабатывала 10 апреля.

В пресс-службе добавили, что "за последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по ряду мест на юге Ливана, чтобы устранить угрозу".

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu: Livandan atılan 40-a yaxın raket ərazimizə çatıb

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