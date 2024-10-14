ЦАХАЛ обнаружил на юге Ливана 800-метровый бункер "Хезболлах"

Израильские военные обнаружили на юге Ливана подземную укрепленную структуру протяженностью 800 м, где находился штаб спецподразделения "Радван" движения "Хезболлах" и хранилось оружие, боеприпасы и мотоциклы, подготовленные к использованию для вторжения

Израильские военные обнаружили на юге Ливана подземную укрепленную структуру протяженностью 800 м, где находился штаб спецподразделения "Радван" движения "Хезболлах" и хранилось оружие, боеприпасы и мотоциклы, подготовленные к использованию для вторжения в Израиль.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"На юге Ливана солдаты обнаружили подземную укрепленную структуру протяженностью 800 м, в которой располагался командный центр сил "Радван" "Хезболлах". Внутри подземного объекта армия обнаружила ракеты, минометные снаряды, мотоциклы, жилые помещения для долгосрочного проживания, включая кухню, укомплектованную продуктами питания и припасами", - говорится в заявлении.

По утверждению израильских военных, движение "Хезболлах" намеревалось использовать этот бункер с оружием в рамках своего плана вторжения в Израиль "Покорение Галилеи" (район на севере Израиля -ред.) и намеренно разместило подземный командный центр под гражданским районом на юге Ливана.