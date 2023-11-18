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ЦАХАЛ нанесла ответные авиаудары по военной инфраструктуре "Хезболла"

ЦАХАЛ нанесла ответные авиаудары по военной инфраструктуре "Хезболла" Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары с помощью истребителей и вертолетов по военным объектам ливанского движения "Хезболла".
Другие страны
18 ноября 2023 г. 01:38
ЦАХАЛ нанесла ответные авиаудары по военной инфраструктуре Хезболла

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары с помощью истребителей и вертолетов по военным объектам ливанского движения "Хезболла".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

"Удары были нанесены по инфраструктуре, объектам, оперативным командным центрам и военным посты, на которых действовали террористы "Хезболла", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу движение "Хезболла" нанесло удары со стороны Ливана по посту ЦАХАЛ в районе горы Хар-Дов, снаряды упали на открытой местности. В израильской армии заявили, что в результате обстрела никто не пострадал.

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