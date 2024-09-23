ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

Израильские ВВС нанесли новую серию ударов по целям в южном Ливане, так как была обнаружена подготовка движения "Хезболлах" к атакам.

Израильские ВВС нанесли новую серию ударов по целям в южном Ливане, так как была обнаружена подготовка движения "Хезболлах" к атакам.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари утром 23 сентября.

Он отметил, что в течение 20-ти лет движение складировала оружие на юге Ливана. "Хезболлах" размещал обычные ракеты, крылатые ракеты, беспилотники в домах.

Представитель ЦАХАЛ призвал ливанцев, в домах которых было спрятано оружие, немедленно эвакуироваться, так как по этим целям вскоре будут нанесены удары.