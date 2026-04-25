ЦАХАЛ нанес удар по вооруженным радикалам ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении нескольких вооруженных боевиков палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

По данным военного ведомства, радикалы были замечены вблизи позиций израильских военнослужащих.

"Бойцы ЦАХАЛ обнаружили вооруженных боевиков ХАМАС, находившихся в непосредственной близости от расположения израильских сил в северном секторе Газа. В целях нейтрализации угрозы по ним был нанесен авиационный удар", - уточнили в ЦАХАЛ.

Военное ведомство также уточнило, что до нанесения удара "были предприняты шаги для минимизации угрозы мирному населению" благодаря применению высокоточного вооружения и воздушной разведке.