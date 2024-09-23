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ЦАХАЛ начал упреждающую наступательную операцию против "Хезболлах"

ЦАХАЛ начал упреждающую наступательную операцию против "Хезболлах" Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала упреждающую наступательную операцию и наносит удары по военной инфраструктуре "Хезболлах".
Другие страны
23 сентября 2024 г. 21:48
ЦАХАЛ начал упреждающую наступательную операцию против Хезболлах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала упреждающую наступательную операцию и наносит удары по военной инфраструктуре "Хезболлах".

Как передает Report, с таким заявлением выступил глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви в ходе совещания по оценке ситуации в подземном командном центре израильской армии.

"Сегодня утром Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. По сути, мы наносим удары по военной инфраструктуре, которую движение "Хезболлах" строило последние 20 лет", - сказал он.

По словам Халеви, ЦАХАЛ наносит удары по целям и готовится к следующим фазам, о которых будет рассказано позже.

"В конечном итоге все направлено на создание условий для возвращения жителей севера Израиля в свои дома", - подытожил глава Генштаба.

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