ЦАХАЛ начал масштабное наступление на позиции ХАМАС в Газе
Другие страны
- 16 сентября, 2025
- 20:55
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о запуске масштабного удара по укрепленным позициям ХАМАС в городе Газа.
Об этом передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу.
За последние 24 часа войска 98-й дивизии начали наземные операции в центре города в рамках операции "Колесницы Гидеона II". Солдаты действуют при поддержке авиации и флота, говорится в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что в ходе огневой поддержки были поражены десятки объектов террористической инфраструктуры, включая военные сооружения, наблюдательные позиции и заминированные здания, предназначенные для нанесения вреда израильским войскам.
