ЦАХАЛ начал масштабное наступление на позиции ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о запуске масштабного удара по укрепленным позициям ХАМАС в городе Газа.

Об этом передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу.

За последние 24 часа войска 98-й дивизии начали наземные операции в центре города в рамках операции "Колесницы Гидеона II". Солдаты действуют при поддержке авиации и флота, говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в ходе огневой поддержки были поражены десятки объектов террористической инфраструктуры, включая военные сооружения, наблюдательные позиции и заминированные здания, предназначенные для нанесения вреда израильским войскам.