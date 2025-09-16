Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 20:55
    ЦАХАЛ начал масштабное наступление на позиции ХАМАС в Газе

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о запуске масштабного удара по укрепленным позициям ХАМАС в городе Газа.

    Об этом передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    За последние 24 часа войска 98-й дивизии начали наземные операции в центре города в рамках операции "Колесницы Гидеона II". Солдаты действуют при поддержке авиации и флота, говорится в телеграм-канале ведомства.

    Отмечается, что в ходе огневой поддержки были поражены десятки объектов террористической инфраструктуры, включая военные сооружения, наблюдательные позиции и заминированные здания, предназначенные для нанесения вреда израильским войскам.

    İsrail ordusu HƏMAS-ın mövqelərinə genişmiqyaslı hücuma başlayıb

    Лента новостей