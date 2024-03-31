О нас

ЦАХАЛ ликвидировала более 200 радикалов в больнице "Аш-Шифа" в Газе

ЦАХАЛ ликвидировала более 200 радикалов в больнице "Аш-Шифа" в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 200 вооруженных радикалов в ходе операции в медицинском центре "Аш-Шифа" в секторе Газа.
Другие страны
31 марта 2024 г. 22:55
ЦАХАЛ ликвидировала более 200 радикалов в больнице Аш-Шифа в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 200 вооруженных радикалов в ходе операции в медицинском центре "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Как передает Report, c таким заявлением выступил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"В "Аш-Шифе" мы уничтожили более 200 террористов", - сказал он.

По словам премьера, больница "Аш-Шифа" была превращена в "центральный террористический штаб ХАМАС".

Нетаньяху отметил "действия ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) в "Аш-Шифе", назвав их "образцовыми". Премьер добавил, что в течение операции в районе больницы были задержаны "несколько сотен" вооруженных радикалов.

Армия Израиля начала "точечную оперативную деятельность" на территории медицинского центра "Аш-Шифа" две недели назад. Военные отмечают, что "предотвращают причинение вреда гражданским лицам, пациентам, медицинским бригадам и оборудованию". В предыдущий раз ЦАХАЛ проводил рейд на территории "Аш-Шифы" в середине ноября 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Əl-Şifa xəstəxanasında 200-dən çox radikalı məhv edib

Самое читаемое

После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
25 марта 2024 г. 18:23
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
25 марта 2024 г. 17:32
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
27 марта 2024 г. 20:28
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в Крокусе
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:59
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в Крокусе
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:02
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
26 марта 2024 г. 21:11
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
27 марта 2024 г. 20:15
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
25 марта 2024 г. 17:24
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"
28 марта 2024 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi