ЦАХАЛ ликвидировала более 200 радикалов в больнице "Аш-Шифа" в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 200 вооруженных радикалов в ходе операции в медицинском центре "Аш-Шифа" в секторе Газа.
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"В "Аш-Шифе" мы уничтожили более 200 террористов", - сказал он.
По словам премьера, больница "Аш-Шифа" была превращена в "центральный террористический штаб ХАМАС".
Нетаньяху отметил "действия ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) в "Аш-Шифе", назвав их "образцовыми". Премьер добавил, что в течение операции в районе больницы были задержаны "несколько сотен" вооруженных радикалов.
Армия Израиля начала "точечную оперативную деятельность" на территории медицинского центра "Аш-Шифа" две недели назад. Военные отмечают, что "предотвращают причинение вреда гражданским лицам, пациентам, медицинским бригадам и оборудованию". В предыдущий раз ЦАХАЛ проводил рейд на территории "Аш-Шифы" в середине ноября 2023 года.