ЦАХАЛ ликвидировала более 200 радикалов в больнице "Аш-Шифа" в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 200 вооруженных радикалов в ходе операции в медицинском центре "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 200 вооруженных радикалов в ходе операции в медицинском центре "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Как передает Report , c таким заявлением выступил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"В "Аш-Шифе" мы уничтожили более 200 террористов", - сказал он.

По словам премьера, больница "Аш-Шифа" была превращена в "центральный террористический штаб ХАМАС".

Нетаньяху отметил "действия ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) в "Аш-Шифе", назвав их "образцовыми". Премьер добавил, что в течение операции в районе больницы были задержаны "несколько сотен" вооруженных радикалов.

Армия Израиля начала "точечную оперативную деятельность" на территории медицинского центра "Аш-Шифа" две недели назад. Военные отмечают, что "предотвращают причинение вреда гражданским лицам, пациентам, медицинским бригадам и оборудованию". В предыдущий раз ЦАХАЛ проводил рейд на территории "Аш-Шифы" в середине ноября 2023 года.